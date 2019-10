राहुल गांधी के बैंकॉक जाने की खबरों पर BJP ने कसा तंज, बोली- सोना...

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बैंकॉक की यात्रा पर जाने की खबरों पर बीजेपी ने मजाक उड़ाया है। पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी विदेश यात्रा को लेकर तंज कसने की कोशिश की है। बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय की टिप्पणी के बाद अब कर्नाटक भाजपा ने उनपर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अभी तक इतना कहा गया है कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यही उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत है।

बड़ी बात ये है कि अबकी बार राहुल गांधी पर तंज कसती हुई बीजेपी की टिप्पणी कर्नाटक से आई है, जिसमें उनपर सवाल उठाया गया है कि किसी पार्टी का कोई स्टार कैंपेनर ऐन चुनावी मुहिम के बीच विदेश यात्रा पर कैसे जा सकता है। वैसे यहां बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के बचाव में ट्विटर के जरिए सफाई भी दे चुके हैं।

Rahul Gandhi Bangkok नहीं Cambodia गए,meditation camp में लेंगे भाग | वनइंडिया हिंदी

कर्नाटक भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि ,'जब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव करीब हैं, मतदाता 'स्टार कैंपनरों' को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस, क्या ये बात सही है कि वे बैंकॉक जा चुके हैं ? अब अंबाला में 'आलू से सोना बनाने' और 'मोबाइल मेड इन औरंगाबाद' की बात कौन करेगा। '

With Elections to Maharashtra & Haryana around the corner, Voters are eagerly waiting to watch and listen to their "Star Campaigner".@INCIndia, is it true that he has already left for Bangkok?

Now who will talk about "Sona from Aloo in Ambala" and "Mobiles Made in Aurangabad"?