'सालों से सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, अब हनुमान चालीसा के पाठ से दिक्कत...', अमित मालवीय का बयान

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 26 अप्रैल: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने हनुमान चालीसा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। अमित मालवीय ने कहा है कि सालों से सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो किसी ने नहीं रोका अब हनुमान चालीसा के पाठ नहीं करने चाहिए, लोग ऐसा सलाह दे रहे हैं। इस पर अमित मालवीय सवाल किया कि सार्वजनिक स्थानों पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों को लगातार इस तरह की छूट दी जा रही है।

All these years when namaz was read on roads, aazan blared 5 times, no one asked Muslims to pray indoors, but Hanuman Chalisa must not be recited in public.

Continued concession to minorities, post a bitter partition on religious line, meddles with the idea of India’s nationhood.