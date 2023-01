कैसा है नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में सियासी दोस्ती और दुश्मनी का इतिहास ? जानिए

बिहार में सत्ताधारी जेडीयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच फिर से दरार पड़ती दिख रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दोनों नेता कई बार साथ आए हैं और फिर काफी दूर चले गए हैं। इसका एक लंबा इतिहास है।

बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अगले कितने दिनों तक नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है। नीतीश और कुशवाहा का राजनीतिक रिश्ता ही ऐसा रहा है, जिसमें न तो ज्यादा दिनों तक नफरत रहती है और ना ही दोनों की दोस्ती ही ज्यादा टिकाऊ है। तीन दशकों से भी ज्यादा पुराना दोनों का संपर्क उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। कभी दोनों साथ-साथ रहते हैं और कभी कट्टर-विरोधी सियासी खेमे में शामिल हो जाया करते हैं। हालांकि, कुशवाहा को राजनीति का खिलाड़ी बनाने में नीतीश का भी योगदान है, लेकिन अब उनके जूनियर भी सियासी हथकंडों में माहिर हो चुके हैं।

