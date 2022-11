Bihar News:कैसे घर में ही घिरती जा रही है नीतीश सरकार ? एक और मंत्री ने खोला मोर्चा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बिहार में नीतीश कुमार सरकार को लगता है कि विपक्षी आलोचकों की जरूरत नहीं रह गई है। सरकार के मंत्री और सरकार में शामिल पार्टी के बड़े नेता ही विभिन्न योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी भी स्कीम की आलोचनाएं हो रही हैं, वो सारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी और बहु-प्रचारित योजनाएं हैं। हाल ही में एक मंत्री ने भ्रष्टाचार की बात सरेआम कबूल की थी तो उन्हें कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई थी। अब कांग्रेस कोटे के मंत्री ने नल-जल योजना को फेल बताया है।

English summary

Nitish Kumar's government in Bihar is getting entangled in the criticisms of its ministers. Now Panchayati Raj Minister of Congress quota Murari Prasad Gautam has called the Nal-Jal Yojana a failure