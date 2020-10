विधानसभा चुनाव 2020: गया में कांग्रेस पर गरजे जेपी नड्डा, बोले- आजादी के 70 साल तक बिहार को क्या दिया

India

oi-Akarsh Shukla

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए में सीटों से बंटवारे के बाद आज यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले पटना स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंच से जनता को संबोधित करते हुए हुए जेपी नड्डा ने कहा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के स्वर से अगल हटकर जो राजनीतिक विचारधारा थी, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की ही थी।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा, 'पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारत के किसानों को, ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज देने के शुरुआत की है। अब ग्रामीणों को पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अब सारा काम ड्रोन व सेटेलाइट के माध्यम से किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी ने और नीतीश ने बिहार की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। पहले जाति के आधार पर कांग्रेस राजनीति करती थी। नरेन्द्र मोदी सरकार के काम के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाने की संस्कृति शुरु की है।'

Those leaders who became a politician & a three-time CM with the blessings of Jayaprakash Narayan - the man who formed Janata Party by sidelining Congress - are now hugging Congress and going ahead today: BJP national president Jagat Prakash Nadda, in Gaya#BiharElections2020 https://t.co/2s4wUy2BAp