अब से थोड़ी देर में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा शनि, Miss ना करें अद्भुत नजारा

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 अगस्त। आज सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर सबसे सुंदर ग्रह शनि, हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीक आने वाला है। इस अद्भुत और खूबसूरत नजारे को हर कोई नग्न आंखों से देख सकता है। इस खगोलीय घटना में शनि, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में नजर आएंगे।

English summary

Saturn and Earth will be closest to each other in a year on August 2 at 11.30 am, said Dr Suvendu Pattnaik, Deputy Director of Pathani Samanta Planetarium.