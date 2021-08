राजनीति से संन्यास क्यों? बाबुल सुप्रियो बोले-'मैं कुछ नहीं कहना चाहता, प्लीज गरिमा बनाए रखने दें'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 1 अगस्त: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने की शनिवार (31 जुलाई) को घोषणा की। बाबुल सुप्रियो ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट से दी। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वह जल्द ही लोकसभा सांसद से इस्तीफा दे देंगे और सरकारी आवास खाली कर देंगे। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में बीजेपी से विरोधाभास का भी जिक्र किया है। लेकिन शनिवार को ही जब वह बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा क्यों की है? जिसपर किसी भी तरह से कोई भी टिप्पणी करने से बाबुल सुप्रियो ने इनकार कर दिया।

English summary

Babul Supriyo on why he announced retirement from politics says Please let me keep my dignity