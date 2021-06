कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, अगर मोदी सरकार चाहे तो 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 11। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने तेल के दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को यूपीए सरकार के दिनों को याद कराया, जब पेट्रोल-डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए होती थी।

यूपीए सरकार में 9 रुपए थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी- दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंटनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में पेट्रोल-डीजल इतना महंगा है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए होती थी, जो आज 34 रुपए प्रति लीटर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को 9 रुपए तक ले आती है तो ये तेल के दामों में 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती होगी, ऐसे में जनता को राहत मिलेगी।

