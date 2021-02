पुडुचेरी के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, मछुआरों से बोले- कृषि कानूनों से हर किसी को नुकसान

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। पुडुचेरी में कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस विधायक विधायक ए जॉन कुमार के इस्तीफा देने के बाद अब राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत की। इसके बाद एक कॉलेज में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और फिर एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। बता दें कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का पुडुचेरी का यह पहला दौरा है।

पुडुचेरी के मुथियालपेट पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले मछुआरों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ तीन कानून पास किए हैं, जिससे हर किसी का नुकसान होगा। किसान हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन भारत सरकार ने बिना उनसे पूछे ही ये तीनों कानून बना दिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, ताकि उनकी आवाज सीधी सरकार तक पहुंच सके।

अपने संवाद में राहुल गांधी ने मुछआरों को भी पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने की वकालत की, उन्होंने कहा कि यहां पर तमिल भाषा ही सर्वोपरि है और उसके बाद दूसरी भाषा को सुना जाना चाहिए। कृषि कानूनों पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'ये कानून सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मछुआरों और सभी आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। मछुआरे भी देश के समंदर वाले किसान हैं, जो देशवासियों के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि समंदर की ताकत मछुआरों के पास रहे, ना कि सिर्फ एक-दो लोगों के पास रहे।'

Govt passed 3 Bills against farmers, the backbone of a nation. You must be wondering why am I talking about farmers at meeting of fishermen. I consider you as farmers of sea. If farmers of land can have ministry in Delhi, why is that farmers of sea don't have the same: R Gandhi https://t.co/S8mPZUgsCF pic.twitter.com/yWWfhOjTS1