ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से 30 लोग हुए थे लापता, 72 घंटे बाद मिला राजस्व अधिकारी का शव

गुवाहाटी, 02 अक्टूबर: 29 सितंबर को असम के धुबरी जिले में एक नाव ब्रह्मपुत्र नदी में पटल गई थी। इस हादसे में राजस्व अधिकारी समेत 30 लोग डूब गए थे। जिसमें से 20 से अधिक लोगों को एसडीआरएफ और गोताखोर की मदद से बचा लिया गया था। वहीं, 6-7 लोग लापता हो गए थे। जिनकी तलाश पिछले 72 घंटों से एसडीआरएफ और गोताखोर की टीम कर रही थी। तो वहीं, 72 घंटे बीत जाने के बाद राजस्व अधिकारी संजु दास का शव बरामद कर लिया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी में 29 सितंबर को नाव पलटने के बाद से करीब 30 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 20 से अधिक लोगों को बचा लिया गया था। इस हादसे की जानकारी असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने दी थी। उन्होंने बताया था कि हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो नाव हादसे की शिकार हुई है वो स्वदेश में निर्मित यांत्रिक नौका है।

Assam | After 72 hours, the body of the missing Circle Officer Sanju Das in Dhubri boat capsize incident was recovered today.

A mechanised country boat carrying 29 passengers capsized in Brahmaputra river after hitting a post of a bridge at Bhashanir on September 29.