असम: जिहादी गतिविधियों के विरोध में लोगों ने उठाया बड़ा कदम, मदरसे को किया ध्वस्त

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 06 सितंबर। असम के गोलपारा जिले में स्थानीय लोगों ने मंगलवार को एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि जिस जिहादी को गिरफ्तार किया गया था, वो इसी मदरसे में शिक्षक था। लोगों ने स्वेच्छा से मदरसा गिराने का फैसला इसलिए लिया, ताकि जिहादी गतिविधियों का समर्थन करने वालों को संदेश दिया जा सके।

Assam | Locals took the initiative to demolish a madrassa. Govt was not involved in it. They were surprised that the jihadi who was arrested was a teacher in the madrassa. People have given a strong message that they do not support jihadi activities: VV Rakesh Reddy, SP Goalpara https://t.co/bfS2AxiJbD pic.twitter.com/E0LV9TxuZS