असम में प्रियंका का बीजेपी पर हमला, महिलाओ के खिलाफ अपराध को रोक नहीं पा रही सरकार

oi-Kapil Tiwari

गुवाहटी। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को असम के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने गौहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है और यहां की सरकार क्राइम को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने आगे कहा कि आपके पास वोट करने की शक्ति है और इसका इस्तेमाल आप अपनी सुरक्षा के लिए कीजिए, ये चुनाव महिलाओ की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा।

Assam has the highest crime rate against women in the country. The govt hasn't done anything to stop crimes against women. You have the power to vote, you should use it responsibly. These elections are very important for women: Priyanka Gandhi Vadra, Congress, in Gohpur, Assam