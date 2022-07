Assam Flood: बाढ़ में बह गई 30 मीटर लंबी सड़क, करीमगंज में बंद हुई वाहनों की आवाजाही

India

oi-Rahul Goyal

करीमगंज, 01 जुलाई: असम में आई बाढ़ और बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने स्थिति को ओर गंभीर बना दिया है। बाढ़ की वजह से 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश की वजह से कुशियारा, लोंगई और सिंगला नदियों के जलस्तर में पहले से काफी बढ़ोत्तरी देखी गई। वहीं, शुक्रवार सुबह करीमगज बाईपास के साथ 30 मीटर लंबी सड़क का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। इसके चलते करीमगंज बाईपास मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, करीमगंज जिले में शुक्रवार छह बजे बाढ़ के कारण बाईपास की 30 मीटर लंबी सड़क टूट गई। सड़क टूटने की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं, डिब्रूगढ़ में बाढ़ का पानी सीआरपीएफ (CRPF) कैंप में घुस गया। ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार तेज बारिश के चलते हालात में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। अगले 3-4 दिन तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है और लाखों लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं।

