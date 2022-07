Article 370 हटने के बाद कितने पंडितों ने छोड़ी कश्मीर घाटी ? सरकार ने संसद में दिए आंकड़े

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 20 जुलाई: पिछले कुछ महीनों में आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में पंडितों, प्रवासी मजदूरों की टारगेट किलिंग करके उनकी सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन, उसके बाद सरकार ने देश के दुश्मनों के खिलाफ नकेल और कसी है। बुधवार को सरकार ने संसद में बताया है कि 5 अगस्त, 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद घाटी में कितने कश्मीर पंडितों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और कितने बाकी नागरिक उनके हाथों मारे गए हैं। इसके साथ सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 5 अगस्त, 2019 से लेकर अबतक कितने कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया है।

English summary

After the abrogation of Article 370, not a single Kashmir Pandit has been reported to have migrated from the Valley. The central government gave written information to the Lok Sabha