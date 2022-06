आंध्र प्रदेश: केंद्र की मदद से 300 करोड़ की लागत से 280 एकड़ में बनेगा एक्वा पार्क, किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग

India

हैदराबाद, 14 जून : बापटला जिले के निजामपट्टनम मंडल में एक एक्वा पार्क की योजना पर काम चल रहा है। इसमें 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पेरिसवरपालम के पास 280 एकड़ में एक्वा पार्क बनने की संभावना है।

केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और कृषि विकास योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसके तहत कई जलीय जंतुओं के लिए हैचरी स्थापित की जाएगी। एक्वा कल्चर में उपयोग में आने वाली नवीनतम तकनीक पर किसानों की शिक्षा के लिए एक ज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में बापटला में एक्वा किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जबकि जिले में 16 हैचरी हैं।

मत्स्य विभाग को राजस्व भूमि सौंपने में देरी के कारण एक्वा पार्क परियोजना घोंघे की गति से जारी थी। लेकिन जैसा कि 7 जून को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान परियोजना को मंजूरी मिली थी, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

