'आंध्र प्रदेश को अब बुलडोजर वाले इंसाफ की जरूरत', हनुमान शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर बोले बीजेपी नेता

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। आंध्र प्रदेश में हनुमान शोभा यात्रा पर कथित रुप पथराव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से बुलडोजर न्याय की मांग की है। भाजपा नेताओं ने इस घटना को लेकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सीएम बीजेपी और हिंदुओं की धर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

आंध्र के नेल्लोर में गत रविवार को हनुमान शोभा यात्रा पर कथित रुप से पथराव की घटना हुई। भाजपा का आरोप है कि मूर्ति पर मस्जिद में खड़े युवकों की ओर से बीयर की बोतलें भी फेंकी गई। पथराव हुआ। इसके साथ नारेबाजी करते हुए लोगों ने भद्दे कमेंट किए। घटना का एक वीडियो साझा करते हुए भाजपा आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर ने कहा कि आंध्र प्रदेश को अब बुलडोजर न्याय की जरूरत है"।

Alarming Situation witnessed by Hindus yest’day in Nellore when stone pelting happened from Illegal mosque on ‘Hanuman Sobha Yatra’ also beer bottle was thrown on idol!

Shame !

Mr @ysjagan How long are you going to test the patience of Hindus?

AP need #buldozerjustice@HMOIndia pic.twitter.com/RbcsUPj1QB