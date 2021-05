KBC 13: अमिताभ बच्चन ने पूछा-केबीसी 13 के रजिस्ट्रेशन का 9वां सवाल, क्या आपको पता है जवाब?

क्या है 9वां सवाल?

भारत में कौन सा पद धारण करने वाले सुकुमार सेन पहले और सुशील कुमार हाल के व्यक्ति हैं?

A. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

B. भारत के मुख्य न्यायाधीश

C. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

D. भारत के महान्यायवादी

इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन- A यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त।

यह पढ़ें: अभिनेत्री सायली संजीव से इश्क कर बैठे हैं CSK स्टार 'ऋतुराज'? Dil वाले इमोजी से अफेयर की चर्चाएं गर्म

प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में पूछे जा रहे हैं

Sukumar Sen was the first and Sushil Chandra is the most recent holder of which post in India?

A. Chief Election Commissioner of India

B. Chief Justice of India

C. Comptroller and Auditor General of India

D. Attorney General of India

The correct answer is A (Chief Election Commissioner of India)

वोटिंग लाइंस रात 9 बजे तक खुली हैं

प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में पूछे जा रहे हैं आप इस सवाल का जवाब Sonyliv वेबसाइट या ऐप या SMS के जरिए दे सकते हैं। कंटेस्टेंट आज रात 9 बजे तक सवाल का जवाब भेज सकते हैं। SMS से जवाब देने के लिए आपको पहले मोबाइल पर KBC टाइप करना होगा और उसके बाद स्पेस देकर सही ऑप्शन बताना होगा और फिर 509093 पर SMS करना होगा।

ये है सही प्रक्रिया

KBC-space- Your answer-space-Age-space-Gender-SMS-to 509093

कौन हैं सुशील चंद्रा?

बता दें किसुशील चंद्रा 13 अप्रैल, 2021 को चुनाव आयुक्त बने थे। उन्होंने CEC सुनील अरोड़ा का स्थान ग्रहण किया था। सुशील चंद्रा को लोकसभा चुनाव 2019 के पहले 14 फरवरी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। मालूम हो कि सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं।

क्या है इस बार प्रोमो की टैग लाइन

केबीसी 13 के प्रोमो में अमिताभ बच्चन बच्चन कहते हैं कि 'आपके सपने और आपके बीच केवल तीन शब्दों का अंतर है और वो तीन शब्द हैं कोशिश।'