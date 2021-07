अमित शाह ने चेरापूंजी में की ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत, कहा- हम इस क्षेत्र को हरा-भरा करेंगे

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 25। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट के दो दिवसीय दौरे पर रविवार को मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग पहुंचे। यहां उन्होंने असम राइफल्स के ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की। इस दौरान अमित शाह ने यहां पर पौधारोपण भी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पिछले 25-30 साल के चेरापंजूी ने अपना हरा-भरा दर्जा खो दिया है और इसका मुख्य कारण विकास के नाम पर की जा रही पेड़ों की कटाई है, लेकिन अब हमने चेरापूंजी को फिर से हरा-भरा करने का संकल्प लिया है।

अमित शाह के साथ ये नेता भी रहे मौजूद

आपको बता दें कि अमित शाह ने इस दौरान ग्रेटर सोहरा वॉटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर डोनर मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, डोनर मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

In just 25-30 years, Cherrapunji has lost its green status. Its main reason is rampant felling of trees for development. We have taken a resolution to make Cherrapunji green again: Union Home Minister Amit Shah during a tree plantation drive in Shillong, Meghalaya pic.twitter.com/yIYslVmJZz