AAP पर SFJ की मदद लेने का आरोप, CM चन्नी की शिकायत पर जांच कराने को राजी हुए अमित शाह

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 18 फरवरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके जवाब में अब अमित शाह ने उन्हें एक आश्वासन पत्र लिखा है। अमित शाह ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है।

सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में आरोप लगाते हुए दावा किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (एसएफजे) से लगातार संपर्क में है। अपने दावे के समर्थन में सीएम चन्नी ने सिखों के न्याय के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक पत्र संलग्न किया था। सीएन चन्नी ने कहा, 'इसका उल्लेख बाद में किया गया था कि एसएफजे ने 2017 में राज्य विधानसभा के चुनाव में 'आप' को समर्थन दिया था और इसी तरह इन चुनावों में भी एसएफजे ने मतदाताओं से आम आदमी पार्टी (आप) को वोट देने का आह्वान किया था।'

HM Amit Shah in a letter to Punjab CM assures him that GoI has taken the matter seriously and that he'll personally ensure that the matter is looked into in detail

Punjab CM had written to HM alleging that banned org 'Sikhs for Justice' is in touch with Aam Aadmi Party. pic.twitter.com/1SQwU7KUSd