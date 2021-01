नारी शक्ति ने रचा इतिहास, 16 हजार किलोमीटर विमान उड़ाकर सीधा भारत पहुंची महिला पायलट की टीम

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Air India's longest direct flight इस देश में महिलाएं समय-समय पर इतिहास बनाती भी रही हैं और तोड़ती भी रही हैं। एकबार फिर से कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एयर इंडिया की एक महिला पायलट टीम ने, जिन्होंने दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट रूट वाली फ्लाइट को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रविवार को लैंड कराया। इस कामयाबी के साथ ही एयर इंडिया की इस महिला पायलट टीम ने इतिहास बना दिया है।

16 हजार किलोमीटर का सफर किया तय

यह एक ऐतिहासिक पल था, जब फ्लाइट में मौजूद सभी महिला पायलट ने सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद नॉर्थ पोल होते हुए उसे सीधा बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कराया। इस सफर की कुल दूरी 16,000 किलोमीटर थी। एयर इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट संख्या एआई-176 शनिवार को सैन फ्रांसिस्को से रात 8.30 बजे (स्थानीय समयानुसार) रवाना हुई थी।

#FlyAI : Welcome Home

Capt Zoya Agarwal, Capt Papagiri Thanmei, Capt Akanksha & Capt Shivani after completing a landmark journey with touchdown @BLRAirport.

Kudos for making Air India proud.

We also congratulate passengers of AI176 for being part of this historic moment. pic.twitter.com/UFUjvvG01h