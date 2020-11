हिमाचल प्रदेश: CM का ऐलान, हफ्ते में 1 दिन घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी

India

oi-Kapil Tiwari

शिमला। राजधानी दिल्ली समेत कोरोना का कहर अब देश के सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। वैक्सीन नहीं आने तक सभी राज्य सरकारें कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और लोगों को लगातार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं आने तक सतर्क रहें और जितना हो सके घरों में ही रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है।

15 दिसंबर तक हफ्ते में एक दिन वर्क फ्रॉम होम

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से और छठवें दिन घर से काम करना होगा। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक इसी रूटीन को फॉलो करना होगा।

शादियों में जा सकेंगे 50 लोग

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाकर 50 करने का ऐलान किया है। शादियों के अलावा किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी 50 लोगों के ही जाने की अनुमति होगी।

Himachal Pradesh has said that state government would also consider to impose curfew from 9 pm to 6 am in the four districts - Shimla, Mandi, Kullu and Kangra: CMO https://t.co/FsPJqAsNlb pic.twitter.com/dQRb7RSYG5