Air India की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा का व्यक्तित्व कैसा है ? जानिए

एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने का आरोपी शंकर मिश्रा सोशल मीडिया पर खुद को सूरज एम बताता था, उसकी प्रोफाइल से उसके व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ पता चलता है।

एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला के सामने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा का व्यक्तित्व किसी बहुरूपिया से कम नहीं लगता। क्योंकि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि उसने दोहरा चरित्र जीने की कोशिश की है; इसलिए मीडिया में भी कभी वह शेखर कभी शंकर और कभी सूरज के नाम से सामने आया है। हालांकि, अब आधिकारिक तौर पर शंकर मिश्रा के नाम की पुष्टि हो चुकी है। आइए जानते हैं कि अभी तक जो कुछ सामने आया है, उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है ?

