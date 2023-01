Air India urination:'पायलट आराम कर रहे थे', इस वजह से महिला को नहीं मिली अलग सीट- सहयात्री

एयर इंडिया पेशाब कांड में विमान के एक सहयात्री ने नया खुलासा किया है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर का दावा है कि उन्होंने पीड़ित महिला के लिए निजी तौर पर अलग सीट मांगी थी, लेकिन उनसे कहा गया कि पायलट आराम कर रहे हैं।

Air India urination case Shankar Mishra: न्यूयॉर्क टू नई दिल्ली एयर इंडिया के नॉनस्टॉप विमान में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब किए जाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन, उस दिन बिजनेस क्लास में जो कुछ हुआ, उसकी कई बातें अभी भी छन-छन कर सामने आ रही हैं। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर ने उस दिन एयर इंडिया के क्रू के जिस रवैए का खुलासा किया है, वह वाकई चौंकाने वाला है। क्योंकि, इससे एयर इंडिया की छवि पर जो बट्टा लगा है, उससे उबरने के लिए उसे गंभीर कोशिशें करनी होंगी। क्योंकि अभी तक तो यही जानकारी थी कि एयर इंडिया ने घटना की जानकारी दिल्ली में लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी को नहीं दी, जिससे कि आरोपी को तत्काल पकड़ा जा सकता था। लेकिन, अब जानकारी मिल रही है कि उस महिला को इस वारदात से जो आघात लगा था, उसे कम करने के लिए भी गंभीर कोशिश नहीं की गई और खाली रहने के बावजूद अलग सीट इसलिए नहीं दी गई, क्योंकि फ्लाइट के कैप्टन आराम फरमा रहे थे।

