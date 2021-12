18 की उम्र में यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते ये क्या मजाक है- ओवैसी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, दिसंबर 17। केंद्र की मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 साल से 21 साल करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। शुक्रवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रस्ताव को हास्यापद करार देते हुए कहा कि सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर रही है, लेकिन वोट डालने की उम्र 18 साल है, ये हास्यापद ही तो है।

मोहल्ले के अंकल की तरह बर्ताव कर रही है ये सरकार

ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है, "मोदी सरकार मोहल्ले के अंकल की तरह बर्ताव कर रही है कि हम क्या खाते हैं, हम किससे और कब शादी करते हैं, हम किस भगवान की पूजा करते हैं, सबपर ये सरकार नजर रखना चाह रही है। विडंबना ये है कि ये सरकार लोगों को 18 की उम्र में ये अधिकार दे सकती है कि अपने डेटा का कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये अधिकार नहीं देती कि अपना जीवनसाथी कैसे चुनें।"

In contrast, Modi govt acts like a Mohalla Uncle. Deciding what we eat, who/when we marry, what God we worship, etc

Ironically, govt proposes 18 as age of consent in Data Bill. If 18-year olds can choose how their data is used, why can’t they choose their life partners? 11/n