PFI पर बैन से क्यों भड़के ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले का दिया रेफरेंस

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 28 सितंबर : ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस देकर कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी कह चुक है कि किसी संस्था से जुड़े होने मात्र से आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता।

तेलंगाना की हैदराबाद लोक सभा सीट से निर्वाचित लोक सभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वे पीएफआई की विचारधारा और इसके तौर तरीकों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि संस्था पर ही बैन लगा दिया जाए।

AIMIM Chief, Asaduddin Owaisi says "PFI ban cannot be supported," also adds, "Actions of some individuals who commit a crime does not mean that the organisation itself must be banned" pic.twitter.com/218wc81njN