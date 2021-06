सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे पर बोले ओवैसी, कहा- सरकार से झूठ से उठा पर्दा

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 28: देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण की केंद्र सरकार की नीति पर फिर एक बार सवाल उठाया गया है। इस बार एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अगस्त तक वह 135 करोड़ वैक्सीन डोज की व्यवस्था करेगी, लेकिन 28 मई को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि भारत सरकार दिसंबर तक 213 करोड़ वैक्सीन की खुराक प्रदान करेगी। वैक्सीन की 213 करोड़ खुराक अब घटकर सीधे 135 करोड़ खुराक हो गई हैं। इससे साफ हो गया कि भारत सरकार का झूठ बेनकाब हो गया हैं।

इसके साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का एक और झूठ यह है कि अगस्त से दिसंबर तक भारत बायोटेक 7.60 करोड़ वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराएगा। क्या यह संभव है कि जून में यह (भारत बायोटेक) 50 लाख खुराक उपलब्ध करा रही हो और फिर यह 7.60 करोड़ की संख्या? इसके साथ ही सरकार पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि कॉमिक बुक्स में ऐसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए नंबर अच्छे लगते हैं।

GoI has told SC that by Aug it'll arrange 135 crore vaccine doses but on May 28, Union Min Prakash Javadekar said GoI will provide 213 crore vaccine doses by Dec. They've come down from 213 crore doses to 135 crore doses. Their (GoI) lies are exposed:AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/yBOrBjMXUJ