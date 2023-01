अग्निवीरों के युग की शुरुआत, हैदराबाद Artillery सेंटर में ट्रेनिंग शुरू, जानें क्या कह रहे हैं अग्निवीरवायु ?

हैदराबाद के आर्टिलरी रेजिमेंट में आज से 2200 अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जबकि, अग्निवीरवायु का प्रशिक्षण शुक्रवार से ही कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहा है। इस अग्निपथ योजना का बहुत विरोध हुआ था।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अग्निपथ योजना जल्द ही धरती पर नजर आएगी। अग्निवीरों की ट्रेनिंग का आगाज हो गया है। पहले अग्निवीरवायु का प्रशिक्षण शुरू हुआ और रविवार से हैदराबाद स्थिति आर्टिलरी रेजिमेंट में अग्निवीरों की औपचारिक ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। पिछले साल जब अग्निपथ स्कीम की घोषणा की गई थी तो इसका जबर्दस्त विरोध नजर आया था। लोगों का गुस्सा सार्वजनिक संपत्तियों खासकर भारतीय रेलवे पर उतरा था। लेकिन, जब भर्ती की शुरुआत हुई तो युवाओं में अग्निवीर बनने के लिए जबर्दस्त उत्साह नजर आने लगा। आज भी इस योजना में शामिल अग्निवीरों के उत्साह का ठिकाना नही है।

Indian Army की बड़ा उपलब्धि, दो हफ्ते में बनाया पहला 3D Printed House | वनइंडिया हिंदी | *News

The first batch of Agniveervayu have begun their training with Josh and Gusto. #AgnipathRecruitmentScheme #AgniveerVayu pic.twitter.com/d8vbK11bsK

English summary

Training of Agniveers started in the Artillery Regiment of Hyderabad. Training of 2200 Agniveers in the first batch. The training of Agniveervayu has already started in Belagavi, Karnataka