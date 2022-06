'अग्निपथ' विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को CRPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 18 जून: 'अग्निपथ स्कीम' के विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्रीय पुलिस बलों (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा, अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर, जब अपना चार साल का काम खत्म कर लेंगे तो उन्हें केंद्रीय पुलिस बल (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है, जबकि अग्निवीर के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 साल की छूट मिलेगी।

