चंडीगढ़ में एक साइकिल वाला वेंडर मुफ्त में क्यों खिला रहा है छोले भटूरे ? पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 31 जुलाई: चंडीगढ़ में सड़क किनारे साइकिल पर फुड स्टॉल चलाने वाला मामूली सा एक वेंडर लोगों को बुला-बुलाकर मुफ्त में छोले भटूरे खिला रहा है। यह अभियान अगले कई हफ्तों तक जारी रहने वाला है। लेकिन, फ्री में छोले भटूरे खाने की एक छोटी सी शर्त रखी गई है। शर्त ये है कि आप कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाकर उसका मैसेज दिखाएं, तभी आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे का आनंद लेने का मौका मिलेगा और वह भी बिना एक पाई खर्च किए हुए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सराहना के पात्र बन चुके हैं।

English summary

Chandigarh, a small vendor running a food stall on a roadside bicycle is calling and offering free Chole Bhature to the people who have got the precaution dose of Covid