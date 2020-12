'Go Coroana Go' के बाद अब रामदास अठावले ने दिया नया नारा 'No Corona No', जानिए क्यों?

Ramdas Athawale coins another slogan 'No Corona No' for new COVID-19 strain: ' Go Coroana Go' का नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अपने नए नारे की वजह से एक बार फिर से चर्चा में हैं, उनका नया नारा है 'No Corona, Corona No', दरअसल अठावले का नया नारा कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लिए के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब कोरोना का संक्रमण दीर-ेधीरे कम हो रहा है इसलिए मैंने कहा था 'गो कोरोना, कोरोना गो' लेकिन अब नए स्ट्रेन को हम नहीं चाहते हैं इसलिए मैंने कहा है 'नो कोरोना, कोरोना नो'।

English summary

Earlier I gave the slogan 'Go Corona, Corona Go' and now corona is going. For the new coronavirus strain, I give the slogan of 'No Corona, Corona No': Union Minister Ramdas Athawale