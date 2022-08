कोरोना के बाद लोगों ने नमकीन से मुंह फेरा! अब इस कंपनी ने किया बड़ा प्रयोग, 1500 करोड़ का टारगेट

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 अगस्त: कोरोना महामारी ने लोगों के खाने-पीने की आदतों को बहुत प्रभावित किया है। अच्छी बात है कि काफी लोग अब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं। यही वजह है कि अब लोगों ने ज्यादा नमक और ऑयली होने की वजह से स्नैक्स में नमकीन खाना भी कम कर दिया है। यह बात खुद नमकीन बनाने वाली नामचीन कंपनियां भी मान रही हैं। हालांकि, कंपनियोौं का तो धंधा है, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के लिए कुछ नई तरकीब निकाली है।

English summary

After the Covid ,people have reduced salty food in the form of snacks, due to which companies are now focusing on making healthy and diet snacks.