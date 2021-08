भारत में रह रहे अफगानियों को सताई अपने परिवार की चिंता, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

India

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता, अगस्त 17। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात को लेकर भारत में रहने वाले अफगानी लोग अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतिंत हैं। भारत में रह रहीं ऑल इंडिया पख्तून जिगरा ए हिंद की अध्यक्ष यासमीन निगार खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत में रह रहे अफगानी अपने परिवारों को लेकर काफी टेंशन में हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले 1-2 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, वो काफी चिंताजनक है।

तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता- यासमीन

आपको बता दें कि यासमीन निगार खान अफगानिस्तान के नेता अब्दुल गफ्फार खान की पोती हैं। अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता सेनानी थे और हमेशा उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। उनकी बेटी भी उन्हीं के आदर्शों पर चली हैं। आज जो अफगानिस्तान के हालात हैं, उनसे वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा है, "तालिबान ने बिना किसी संघर्ष के वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता।"

