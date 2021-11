डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने फिर लिखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र

India

नई दिल्ली, 27 नवंबर। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, ऐसे में विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए सवालों की सूची तैयार कर ली है। इस बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, इससे आपको (अध्यक्ष) सदन में कामकाज के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति का मुद्दा उठा चुके हैं।

इस साल जून में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा उपाध्‍यक्ष पद के चुनाव करवाने का अनुरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से अधिक समय से लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, ऐसे में खाली स्थान भरने के लिए तुरंत चुनाव होना चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से अनुरोध किया है कि शीतकालीन सत्र में डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाया जाए।

