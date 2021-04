India

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कूचबिहार के शीतलकुची में जमकर हिंसा हुई। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सीएपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया है। बीएसएफ की 33 कंपनियां, सीआरपीएफ की 12 कंपनियां, आईटीबीपी की 13 कंपनियां, एसएसबी की 9 कंपनियां और सीआईएसएफ की 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सुरक्षा के मद्देनजर बंगाल में कुल 71 कंपनियां तैनात की जाएंगी।

वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्‍यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने लोगों को उकसाया, उसके परिणाम है कि आज लोग मर रहे हैं, बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी पर केस होना चाहिए और उन्हें चुनाव प्रचार से बैन करके घर में बंद करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि ममता बनर्जी जैसे-जैसे हारती जा रही हैं, वैसे-वैसे लोगों को उकसा रही हैं। खुलेआम आह्वान किया कि केंद्रीय बल को घेर लो। इसी का परिणाम हुआ कि आज 5-6 लोग मारे गए। ऐसे लोग जो एंटी सोशल हैं, वो कहते हैं TMC के कार्यकर्ता हैं।

