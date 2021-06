अफरीदी संग इंटिमेट रिलेशन का दावा कर चुकीं अर्शी ने सलमान के हाथो में सौंपा जिंदगी का ये बड़ा फैसला

India

मुंबई। रियलिटी शो बिग बॉस से मशहूर हुई मॉडल और एक्‍ट्रेस अर्शी खान इन दिनों अपने 'स्‍वयंवर' को लेकर सुर्खियों में हैं। जाहिर है ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। अर्शी ने इस फैसले को बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान के हाथों में सौंपा है। जी हां अर्शी खान ने ने सलमान खान से मदद मांगी है कि वो उनके लिए दूल्‍हे की तलाश करें और उनका घर बसाएं। मीडिया से बातचीत में अर्शी ने कहा मुझे लगता है कि सलमान साहब को शो में दूल्हा ढूंढने में मेरी मदद करनी चाहिए। उन्‍होंने आगे कहा कि वह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और सफल होने में मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे 'बिग बॉस' में जीवन भर का सबक दिया है। विस्‍तार से जानिए और क्‍या कहा अर्शी खान ने

Actress Arshi Khan, who rose to fame on Bigg Boss 14, is back to reality TV with the show Swayamvar. She wants actor and Bigg Boss host Salman Khan to help her choose the right life partner.