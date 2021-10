8 महीने की दोस्ती के बाद पुनीत ने अश्विनी को किया था प्रपोज लेकिन 6 महीने बाद घरवालों ने दी थी शादी की इजाजत

India

oi-Ankur Sharma

बेंगलुरु, 29 अक्टूबर। आज सैंडलवुड की एक दुखद खबर ने पूरे फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया है। शुक्रवार को कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुनीत को आज सुबह जिम में एक्सरसाइज करते हुए सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए।

English summary

Today Actor Puneeth Rajkumar passes away. Puneeth married Ashwini Revanth from Chikkamagaluru on 1 December 1999. They met through a common friend, and had two daughters: Drithi and Vanditha. read his love story.