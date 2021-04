कुंभ में कोरोना पर भिड़े 2 ओलंपिक विजेता, योगेश्वर के समर्थन पर अभिनव बिंद्रा बोले-वायरस धर्म नहीं देखता

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 18 अप्रैल: हरिद्वारा महाकुंभ मेला कोरोना काल में अपने आयोजन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुंभ मेला-2021 के आयोजन को लेकर उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की गई है। शनिवार (17 अप्रैल) को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कुंभ मेले का प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर भारत के दो ओलंपिक विजेता आपस में भिड़ गए हैं। भारत के दिग्गज निशानेबाज और ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कोरोना महामारी के दौरान कुंभ मेले के आयोजन की आलोचना की है। वहीं लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त ने कुंभ मेले का समर्थन किया है। दोनों खिलाड़ियों का ट्वीट में सोशल मीडिया पर चर्चा में है, आइए जानें क्या है पूरा माजरा?

योगेश्वर दत्त बोले, कुंभ मेले में कोई भी अवैध तरीके से नहीं जा रहा

बीते साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात कार्यक्रम से इस साल के कुंभ की तुलना की जा रही है। जिस पर कमेंट करते हुए योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया, ''कुंभ मेले में कोई भी अवैध रूप से नहीं जा रहा है। लोग सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कोई भी सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ पर थूक नहीं रहा है। कोई भी प्रशासन को देख कर भाग नहीं रहा है। कुंभ में आए शांतिपूर्ण भक्तों को बदनाम करने की ये कोशिश बंद कीजिए।''

Should the Khumb mela even be held while an infectious pandemic lays waste to india? A virus does not discriminate between religions.