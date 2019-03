बीजेपी की वेबसाइट डाउन हुई तो, आप ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में गठबंधन नहीं हो सका उसके बाद आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच अंदरूनी समझौता है। यही नहीं आप ने आरोप लगाया है कि कल से भाजपा की वेबसाइट डाउन है, इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है। दरअसल भाजपा की वेबसाइट पर लिखकर आ रहा है कि साइट अभी डाउन है जल्द ही हम वापस आएंगे। इसपर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके भाजपा और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है।

Just like what you did in Delhi!

This election wherever BJP is down, congress will help it to get back up.

As we said #CongressHelpingBJP https://t.co/i141ghCbe3