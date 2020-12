AAP ने MCD पर लगाया 2,500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप, गृह मंत्री से की सीबीआई जांच की मांग

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस काल में डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के स्टाफ महामारी से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के नगर निगम अस्पतालों में कई महीने से सैलरी ना मिलने से डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। इस बीच दिल्ली सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (आप) ने नॉर्थ MCD पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। AAP नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि नॉर्थ MCD साउथ MCD का ढाई हजार करोड़ रुपए का बकाया माफ कर सकती है लेकिन डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे सकती।

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा, नॉर्थ MCD बार-बार कहती है कि हमारे पास डॉक्टरों, 'नर्सों और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन नॉर्थ MCD साउथ MCD का ढाई हज़ार करोड़ रुपए का बकाया माफ कर उसे ज़ीरो कर सकती है। तो सवाल ये है कि ढाई हज़ार करोड़ रुपए गए कहां?' इसके अलावा आतिशी मार्लेना ने ऐलान किया है कि MCD के कथित घोटाले को लेकर AAP कार्यकर्ता कल यानी 13 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

North MCD waived off Rs 2500 cr rent dues of South MCD, resulting in a loss to the public exchequer. Who is responsible for this corruption? Tomorrow, we'll go & meet Union Home Minister & LG at 11 am. We will sit there till they give consent for CBI enquiry: Atishi Marlena, AAP pic.twitter.com/DQksyu2jrh