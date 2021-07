आमिर के तलाक के बहाने कंगना रनौत ने दागा सवाल- मुस्लिम से शादी करने के लिए ही क्यों धर्म बदलना पड़ता है?

India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 5 जुलाई। कंगना रनौत अपनी अपनी बेबाक टिप्‍पणियों के जानी जाती है। सोशल मीडिया पर कंगना खूब एक्टिव रहती है। बॉलीवुड का कोई मुद्दा हो या समाज और राजनीति से जुड़ा मुद्दा कंगना उस पर अपनी राय रखने में चूकती नहीं है। एक्‍ट्रेस ने अब आमिर खान और किरण राव के तलाक के जरिए मुस्लिम कम्यूनिटी पर वार किया करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर किसी मुस्लिम के साथ रहने के लिए मुस्लिम क्यों होना पड़ता है।

English summary

On the pretext of divorce of Aamir Khan, Kangana Ranaut asked the question - why does one have to change religion only to marry a Muslim?