India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव 2019 का ऐलान हो चुका है। 11 अप्रैल को इस महासंग्राम के लिए पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में हर पार्टी चाह रही है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के ट्विटर हैंडल का इस्‍तेमाल करते हुए युवाओं से वोटिंग करने की अपील की है। उन्‍होंने लिखा है कि मतदान न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक कर्तव्य भी है। खास बात यह है कि उन्‍होंने अपना साथ निभाने के लिए बॉलीवुड एक्‍टर आमिर खान और सलमान खान को भी टैग किया है। टैग करने के पीछे पीएम मोदी का मकसद है कि वो नौजवानों को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। अब आमिर खान ने पीएम मोदी को अपने अंदाज में जवाब दिया है।



मोदी जी ने दोनों एक्‍टर्स को टैग कर के लिखा है- यह समय आपके अपने अंदाज में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने और प्रेरित करने का है ताकि हम अपना लोकतंत्र और अपना देश मजबूत कर सकें। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर कितने एक्‍टिव रहते हैं। उन्‍हें अच्‍छी तरह से मालूम है कि उनके इस काम को अंजाम देने में बॉलीवुड से कौन कौन उनकी मदद कर सकता है।

Voting is not only a right but it’s also a duty.

Dear @BeingSalmanKhan and @aamir_khan,

It is time to inspire and motivate youth in your own Andaz to vote so that we can strengthen Apna Democracy & Apna country.