Budget 2023: जेल में बंद गरीब कैदियों को दी जाएगी जमानत राशि, बजट में सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार ने इस बजट में गरीब व्यक्ति जो जेल में बंद हैं उनको जमानत राशि चुकाने देने का ऐलान किया है।

India

oi-Love Gaur

Budget 2023 Bail Amount Announcement: मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल का आखिरी आम बजट 2023 पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी है। इसके अलावा जमानत राशि चुकाने में असमर्थ जेल में बंद गरीब कैदियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का भी घोषणा की है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार के बजट को 'अमृत काल' का पहला बजट बताया है। इसी के साथ बजट 2023 पेश करते हुए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति जो जेल में बंद हैं और जमानत राशि चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाएगी।

For the Poor who are in prison and unable to afford the penalty or bail amount, required financial support will be provided @nsitharaman #Budget2023