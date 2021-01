MiG-21 fighter jet crashed: राजस्थान में वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। A MiG-21 fighter jet crashed in Rajasthan . भारतीय वायुसेना( Indian Airforce) का फाइटर प्लेन मिग-21( MiG-21) दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राजस्थान( Rajasthan) के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ में MiG-21 प्लेन क्रैश हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक वायुसेना का मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है।

राहत की बात है कि इस हादसे में पायलट सुरक्षित है। विमान में गड़बड़ी की आशंका होते ही पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये हादसा मिग -21 के नियमित उड़ान के दौरान हुआ है। इस हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है।

वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। वायुसेना की ओर से ट्वीट कर इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि ट्रेनिंग उड़ान के दौरान तकनीकी खामी के चलते मिग -21( MiG-21) बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फाइटर प्लैन के क्रैश होन से ठीक पहले तकरीबन 08:15 बजे पायलट खुद को विमान से सुरक्षित निकलाने में सफल रहा। वहीं सूरतगढ़ के लोगों क मुताबिक उन्होंने प्लेन के क्रैश होने की तेज आवाज सुनी। जब उन्होंन वहां जाकर देखा तो मिग-21 क्रैश हो गया। उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी।

During a training sortie in the western sector, a MiG-21 Bison aircraft experienced a major technical malfunction this evening. The pilot ejected safely at about 2015 hrs. There is no loss of life. An Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.