जानिए क्या होगी 5G सर्विस की कीमत ? Jio, Airtel की अक्टूबर से शुरू हो रही है सेवा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 सितंबर: 5जी सेवाओं की शुरुआत के लिए दिन गिन रहे उपभोक्ताओं का इंतजार खत्म होने वाला है। कम से कम रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अपनी 5जी नेक्स्ट जेनरेशन सेवा अगले महीने से लॉन्च कर रही हैं। उपभोक्ताओं को इस हाई स्पीड नेटवर्क को लेकर कई तरह की चिंताएं भी हैं। मसलन, एक तो आम उपभोक्ताओं के मन में इसके लिए वसूले जाने वाली कीमतों को लेकर आशंकाएं हैं। क्योंकि, पिछले कुछ समय से वैसी ही टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल और डेटा की दरें काफी बढ़ा दी हैं। लेकिन, हम यहां एक्सपर्ट और विश्लेषकों के नजरिए से बता रहे हैं कि फिलहाल शायद ये कंपनियां 4जी उपभोक्ताओं से 5जी के लिए ज्यादा पैसे नहीं वसूलने वाली हैं।

English summary

According to experts, telecom companies will not charge high prices initially for 5G services in India and it will remain around 4G