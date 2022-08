5G service: क्या आपको नया स्मार्टफोन या SIM कार्ड लेना होगा ? इससे जुड़ी हर जरूरी बात जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 31 अगस्त: अक्टूबर महीने से देश में 5जी मोबाइल सेवा लॉन्च होने की घोषणा हो चुकी है। जियो और एयरटेल दोनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को लग गया है कि बस वह बेहतर मोबाइल सेवाओं का आनंद लेने ही वाले हैं। लेकिन, इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल 5जी सेवाओं को लेकर हैं। जैसे कि पुराने स्मार्ट फोन में यह काम करेगा या नहीं। क्या फिर से नया सिम तो नहीं खरीदना पड़ेगा। पैसे कितने ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। हम आपके लिए इन सभी सवालों का जवाब तलाश कर लाए हैं।

English summary

Get all the information related to 5G service in India. Like whether the phone needs to be changed, will the old sim card work etc