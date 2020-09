सीरो सर्वे फेस-2 से पता चला, कोरोना वायरस की चपेट में है देश की बड़ी आबादी: स्वास्थ्य मंत्रालय

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस महामारी से ठीक हुए कुल मालमों की संख्या बढ़कर 51 लाख के पार पहुंच गई है जो कि विश्व में सबसे अधिक है। देशभर में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। पिछले सप्ताह 7 दिनों में लगभग 77 लाख 80 हजार टेस्ट हुए। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 61,45,292 है, जिसमें 9,47,576 सक्रिय मामले, 51,01,398 रिकवर मामले और 96,318 मौतें शामिल हैं।

Since a large portion of the population is yet susceptible, prevention fatigue is to be avoided and 5T strategy (Test, Track, Trace, Treat & Technology) is to be adhered to: Balram Bhargava, DG, ICMR https://t.co/NCblHCFm0M pic.twitter.com/YiL6bKf5CC