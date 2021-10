PM मोदी के सत्ता में 20 साल: "गुजरात मॉडल" से "आत्मनिर्भर भारत" तक

India

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए पूरे 20 साल हो गए हैं। आज के ही दिन 20 साल पहले मोदी ने बतौर गुजरात के मु्ख्यमंत्री अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। मोदी 12 साल से ज्यादा वक्त तक गुजरात के सीएम पद पर रहे हैं और अभी वो 7 साल से देश की पीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। गुजरात को संपन्न राज्य बनाने में पीएम मोदी का अहम योगदान रहा है। वहां पर उन्होंने जीत की हैट्रिक पूरी की थी। उनके "गुजरात मॉडल" की दुनिया ने भी तारीफ की थी।

English summary

Bharatiya Janata Party leader Narendra Modi, currently the Prime Minister of India, Thursday completes 20 years as the head of a government today. From "Gujarat Model" to "Atmanirbhar Bharat", see his Success Story.