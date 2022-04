पीएम मोदी को 8 पूर्व जजों समेत 197 हस्तियों का समर्थन, कहा- घिनौनी राजनीति वाले होंगे बेनकाब

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले पीएम मोदी को लिखे खुले पत्र की निंदा की गई है। पत्र में तथ्यों को जोड़ तोड़ के साथ प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह पत्र स्वयंभू कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (CCG) की ओर केंद्र सरकार पर 'घृणा की राजनीति खत्म' करने के लिए पीएम मोदी (PM Modi) के लिखे पत्र के जवाब में लिखा गया है।

स्वयंभू कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के 108 पूर्व नौकरशाहों ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर नफरत की राजनीति खत्म करने का आह्वान किया गया। इसके जवाब में अब 8 सेवानिवृत्त न्यायधीशों, 97 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और 92 रिटायर्ड सशस्त्र बलों के अधिकारियों ने एक खुला पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि सीसीजी की ओर खुला पत्र लिखने वाले पूर्व अधिकारियों, जजों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं।

"We, the Concerned Citizens, condemn the sordid manipulations of the vested interests and urge all right-thinking citizens to expose them to preserve the

unity&integrity of our great nation,"states the open letter to PM from former judges, public servants &Armed Forces Officers