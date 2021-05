सामने आई चांद की पहली रंगीन फोटो, 16 साल के लड़के ने 50 हजार फ्रेम से बनाई कलर फुल तस्वीर

India

oi-Akarsh Shukla

पुणे, 19 मई। बचपन से लेकर अब तक हम सभी ने सफेद रोशनी में नहाए चांद की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही देखी है, लेकिन अब आपको उन पुरानी तस्वीरों को भूल जाना चाहिए। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि अब चांद भी रंगीन हो चुका है। दरअसल, पुणे (महाराष्ट्र) के रहने वाले 16 साल के एक लड़के ने महीनों की कड़ी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर के दिखा दिया है।

Pune: A 16-year-old boy Prathamesh Jaju gain popularity on internet by clicking one of the clearest pictures of moon

He says,"Raw data was 100GB & when you process it the data gets bigger so it was around 186GB. When I stitched them together, the final file was around 600MB" pic.twitter.com/ia2AecW37D