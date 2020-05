वंदे भारत मिशन का पहला चरण रहा सफल, 13 हजार से ज्यादा लोगों को लाया गया वापस

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: कोरोना वायरस से दुनिया के सभी देश बुरी तरह प्रभावित हैं। अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई है, जिस वजह से ज्यादातर देशों ने अपनी सीमाएं सील कर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। बड़ी संख्या में भारतीय भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। जिनको निकालने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लांच कर रखा है। इस मिशन के तहत अब तक 13 हजार लोगों को अलग-अलग देशों से वापस लाया गया है।

मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 16 मई को दूसरे देशों में फंसे 812 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इसमें न्यूयार्क से 121 यात्री हैदराबाद, 328 लोग लंदन से दिल्ली, 181 लोग दुबई से कोच्चि और 182 लोग अबू धाबी से तिरुअनंतपुरम लाए गए। इसके अलावा कई अन्य देशों से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के पहले चरण में 13 हजार से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया गया है। इस मिशन को भारत सरकार ने 7 मई को शुरू किया था। भारतीय नौसेना भी दूसरे देशों में फंसे लोगों को वापस लाने का काम कर रही है।

More than 13,000 people have already returned on various flights under Mission Vande Bharat so far.

Today, 812 citizens have returned on @airindiain & AirIndia Express flights from Newark, London, Dubai & Abu Dhabi.

More flights continue.@PMOIndia @MEAIndia @IndembAbuDhabi pic.twitter.com/YMKG5tnywW